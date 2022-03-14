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Сегодня, 19:52

«ПСЖ» договорился о контракте с Дембеле

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» согласовал условия контракта с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле. Футболист перейдет во французский клуб на правах свободного агента летом, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Дембеле контракт до 2024 года с зарплатой 8 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В зимнее трансферное окно Дембеле уже был близок к переходу в «ПСЖ», но тогда сделка сорвалась в последний момент.

Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
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 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
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 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
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 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
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18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 - : -
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
19.03 23:00
Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

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Ренн

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П
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Кильян Мбаппе

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Димитри Пайет

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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