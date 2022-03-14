«ПСЖ» договорился о контракте с Дембеле

«ПСЖ» согласовал условия контракта с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле. Футболист перейдет во французский клуб на правах свободного агента летом, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Дембеле контракт до 2024 года с зарплатой 8 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В зимнее трансферное окно Дембеле уже был близок к переходу в «ПСЖ», но тогда сделка сорвалась в последний момент.