Нападающий «Монпелье» Ваи стал первым в истории клуба автором покера в матче лиги 1
Нападающий «Монпелье» Элье Ваи забил четыре гола в ворота «Лиона» (4:5) в матче 34-го тура чемпионата Франции.
Таким образом, 20-летний нападающий стал первым игроком в истории клуба, который оформил покер в матче лиги 1.
В этом сезоне чемпионата Франции на счету Ваи 17 голов — это второй результат в клубной истории. Только Оливье Жиру забивал больше — 21 гол в чемпионском сезоне-2011/12.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|
2
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
3
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Клермон Фут
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|
10
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|
11
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|
12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|
13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|
14
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|
16
|Страсбур
|34
|8
|11
|15
|46-55
|35
|
17
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|
18
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|
19
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|18:00
|
Ницца – Ренн
|2 : 1
|6.05
|20:00
|
Реймс – Лилль
|1 : 0
|6.05
|22:00
|
Ланс – Марсель
|2 : 1
|7.05
|14:00
|
Анже – Монако
|1 : 2
|7.05
|16:00
|
Аяччо – Тулуза
|0 : 0
|7.05
|16:00
|
Осер – Клермон Фут
|1 : 1
|7.05
|16:00
|
Лорьян – Брест
|2 : 1
|7.05
|16:00
|
Нант – Страсбур
|0 : 2
|7.05
|18:05
|
Лион – Монпелье
|5 : 4
|7.05
|21:45
|
Труа – ПСЖ
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2
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