Нападающий «Монпелье» Ваи стал первым в истории клуба автором покера в матче лиги 1

Нападающий «Монпелье» Элье Ваи забил четыре гола в ворота «Лиона» (4:5) в матче 34-го тура чемпионата Франции.

Таким образом, 20-летний нападающий стал первым игроком в истории клуба, который оформил покер в матче лиги 1.

В этом сезоне чемпионата Франции на счету Ваи 17 голов — это второй результат в клубной истории. Только Оливье Жиру забивал больше — 21 гол в чемпионском сезоне-2011/12.