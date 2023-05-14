Гальтье высказался об освистывании Месси со стороны болельщиков «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о реакции болельщиков команды в сторону форварда Лионеля Месси в матче 35-го тура лиги 1 против «Аяччо» (5:0).

Перед стартом игры диктор стадиона объявлял составы команд, где фанаты парижан стали свистеть после того, как прозвучала фамилия аргентинца.

«Свист был. Но очень быстро большая часть стадиона позаботилась о том, чтобы заглушить их, чтобы поддержать Месси. Он оставался сосредоточенным с желанием оживить игру и создать моменты. Он привык к этому, потому что в своей карьере попадал в сложные ситуации», — приводит слова Гальтье Yahoo Sports.

«ПСЖ» располагается на первой строчке в турнирной таблице лиги 1, набрав 81 очко за 35 матчей.