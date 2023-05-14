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Сегодня, 08:10

Гальтье высказался об освистывании Месси со стороны болельщиков «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался о реакции болельщиков команды в сторону форварда Лионеля Месси в матче 35-го тура лиги 1 против «Аяччо» (5:0).

Перед стартом игры диктор стадиона объявлял составы команд, где фанаты парижан стали свистеть после того, как прозвучала фамилия аргентинца.

«Свист был. Но очень быстро большая часть стадиона позаботилась о том, чтобы заглушить их, чтобы поддержать Месси. Он оставался сосредоточенным с желанием оживить игру и создать моменты. Он привык к этому, потому что в своей карьере попадал в сложные ситуации», — приводит слова Гальтье Yahoo Sports.

«ПСЖ» располагается на первой строчке в турнирной таблице лиги 1, набрав 81 очко за 35 матчей.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
9
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
10
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
11
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
16
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 34 4 10 20 42-73 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.05 22:00
Ланс – Реймс
 2 : 1
13.05 18:00
Страсбур – Ницца
 2 : 0
13.05 22:00
ПСЖ – Аяччо
 5 : 0
14.05 14:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
14.05 16:00
Брест – Осер
 - : -
14.05 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
14.05 16:00
Ренн – Труа
 - : -
14.05 16:00
Тулуза – Нант
 - : -
14.05 18:05
Монако – Лилль
 - : -
14.05 21:45
Марсель – Анже
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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