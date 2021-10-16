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Судейство

Арбитры помогли «ПСЖ» победить: судьи не увидели фол Икарди, в пользу парижан назначен пенальти

15:15
16 октября. Париж. «ПСЖ» — «Анже» — 2:1. 16 октября. Париж. «ПСЖ» — «Анже» — 2:1. 16 октября. Париж. «ПСЖ» — «Анже» — 2:1. 16 октября. Париж. «ПСЖ» — «Анже» — 2:1. 16 октября. Париж. «ПСЖ» — «Анже» — 2:1. 16 октября. Париж. «ПСЖ» — «Анже» — 2:1.
16 октября. Париж. «ПСЖ» — «Анже» — 2:1.
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В конце матча 10-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже» (2:1) бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи приняла решение, которое обсуждается уже второй день: после вмешательства видеоассистентов был назначен 11-метровый удар в пользу парижан. В итоге Кильян Мбаппе, успешно выполнив пенальти, забил победный гол.

16 октября. Париж. «ПСЖ» - «Анже» - 2:1.
16 октября. Париж. «ПСЖ» — «Анже» — 2:1.

Мало кто оспаривает то, что после удара головой Мауро Икарди футболист гостей Пьеррик Капелль сыграл в мяч правой рукой, находившейся в неестественном положении. Но многие обращают внимание на то, что произошло секундами ранее.

Во время атаки «ПСЖ» тот же Икарди незаметно для Дешепи, который в тот момент смотрел в другую сторону, придержал рукой Ромена Тома. Защитник упал, а нападающий выскочил на передачу партнера.

16 октября. Париж. «ПСЖ» - «Анже» - 2:1.
16 октября. Париж. «ПСЖ» — «Анже» — 2:1.

Поначалу судья не указал на 11-метровую отметку. Но в его действия вмешались видеоарбитры. Они провели свою проверку и предложили Дешепи посмотреть видеозапись на мониторе. При этом рефери показали только фол Капелля — игру рукой. Задержку Тома и его падение арбитр так и не увидел.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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24%

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18%

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16%

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Ювентус
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Обе забьют - да

17%

1.67
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Барселона
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1.53

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Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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