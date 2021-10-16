Арбитры помогли «ПСЖ» победить: судьи не увидели фол Икарди, в пользу парижан назначен пенальти
В конце матча 10-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже» (2:1) бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи приняла решение, которое обсуждается уже второй день: после вмешательства видеоассистентов был назначен 11-метровый удар в пользу парижан. В итоге Кильян Мбаппе, успешно выполнив пенальти, забил победный гол.
Мало кто оспаривает то, что после удара головой Мауро Икарди футболист гостей Пьеррик Капелль сыграл в мяч правой рукой, находившейся в неестественном положении. Но многие обращают внимание на то, что произошло секундами ранее.
Во время атаки «ПСЖ» тот же Икарди незаметно для Дешепи, который в тот момент смотрел в другую сторону, придержал рукой Ромена Тома. Защитник упал, а нападающий выскочил на передачу партнера.
Поначалу судья не указал на 11-метровую отметку. Но в его действия вмешались видеоарбитры. Они провели свою проверку и предложили Дешепи посмотреть видеозапись на мониторе. При этом рефери показали только фол Капелля — игру рукой. Задержку Тома и его падение арбитр так и не увидел.
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