Принц Камбоджи отказался от покупки «Сент-Этьена»
Принц Камбоджи Нородом Равичак отказался от идеи приобрести французский футбольный клуб «Сент-Этьен», сообщает L'Equipe.
По данным источника, его смутили результаты клуба на старте сезона — команда занимает 20-е место в чемпионате Франции после 9 проведенных матчей, набрав 4 очка.
Финансовое положение клуба также не вызвало уверенности у Равичака, который ознакомился с ограниченным числом документов, предоставленных ему по результатам проведенного аудита.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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