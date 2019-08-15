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Андре Виллаш-Боаш: «Неймар мог обойти Роналду и Месси в борьбе за «Золотой мяч»

15 августа 2019, 08:53
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Главный тренер «Марселя», экс-рулевой «Зенита» Андре Виллаш-Боаш считает, что нападающий «ПСЖ» Неймар мог ранее побороться за «Золотой мяч». По словам специалиста, бразилец не смог вернуться на уровень, который показывал в «Барселоне» до переезда в Париж.

— Для меня Неймар был игроком, который мог обойти Криштиану Роналду и Месси в борьбе за «Золотой мяч», — цитирует Goal Виллаш-Боаша. — Но он не смог восстановить те характеристики, которые демонстрировал в «Барселоне».

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