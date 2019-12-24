Андре Виллаш-Боаш: «Марселю» важно избегать травм и дисквалификаций»
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш верит, что его команде удастся хорошо сыграть во втором круге. После 19-ти туров провансальцы идут на втором месте.
— Мы можем хорошо закончить сезон, но у нас впереди выездные матчи против «Лилля», «Ренна», «Лиона», «Сент-Этьена» и «Бордо», — цитирует Canal+ Виллаш-Боаша. — Все будет зависеть от этих матчей. Нам важно избегать травм и дисквалификаций.
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