Андре Виллаш-Боаш: «Марселю» важно избегать травм и дисквалификаций»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш верит, что его команде удастся хорошо сыграть во втором круге. После 19-ти туров провансальцы идут на втором месте.

— Мы можем хорошо закончить сезон, но у нас впереди выездные матчи против «Лилля», «Ренна», «Лиона», «Сент-Этьена» и «Бордо», — цитирует Canal+ Виллаш-Боаша. — Все будет зависеть от этих матчей. Нам важно избегать травм и дисквалификаций.