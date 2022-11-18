«ПСЖ» не планирует расставаться с Неймаром в ближайшее время

Руководство «ПСЖ» довольно выступлениями форварда Неймара, которого летом хотели продать в другую команду, пишут французские СМИ.

По данным источника, в парижском клубе довольны игрой бразильца, поэтому хотят, чтобы он продолжал выступать в клубе.

В этом сезоне чемпионата Франции Неймар участвовал в 14 матчах, в которых отметился 11 голами. В составе «ПСЖ» футболист играет с августа 2017 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года.