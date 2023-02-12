Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:17

Агент Александра Головина — о продлении контракта с «Монако»: «Скоро все узнаете»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о будущем футболиста.

— Издание L'Equipe сообщило о том, что вы близки с руководством «Монако» по продлению контракта. Ваш нынешний приезд во Францию связан с этим? В какой срок все может решиться?

— Пока не могу комментировать такие вещи. Скоро все узнаете, — приводит Metaratings.ru слова Клюева.

— Головин в Монако уже пятый сезон. У вас нет опасения, что «Монако» станет для Александра некой зоной комфорта, которая остановит его рост как футболиста?

— Понимаю, о чем вы говорите, но это 100% не про Сашу Головина. «Монако» — большой клуб, вы только посмотрите, какого масштаба футболисты там играют, ведущие игроки своих сборных, в клубе постоянная и серьезная конкуренция, в том числе и у Саши. Головин никогда не давал себе послаблений, он все адекватно воспринимает, старается работать на максимум и прогрессировать каждый день. Каждый день идти вперед.

26-летний Головин забил пять голов и сделал шесть результативных передач в 22 матчах текущего сезона лиги 1.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-golovina-o-prodlenii-kontrakta-s-monako-skoro-vse-uznaete-227278/
Александр Головин
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Головина назвал этот сезон лучшим для полузащитника по личной статистике
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 17 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости