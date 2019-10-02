Александр Головин: «В этом сезоне ощущаю себя лучше, чем в предыдущем»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, что второй сезон в составе команды идет лучше, чем первый.

23-летний россиянин перешел в «Монако» летом 2018 года. Его контракт с клубом истекает в 2023-м.

— Второй сезон, конечно, уже гораздо лучше, чем первый, — сказал Головин в интервью пресс-службе клуба. — Ощущаю себя тоже лучше. Уже привык к команде, и я думаю, что этот сезон будет гораздо результативнее, чем первый. Я могу выступать гораздо лучше.



Конечно, у нас хорошие приобретения. Слимани хороший нападающий. Топ-игроки. Надеемся, что они много забьют в этом сезоне. Мы в любом случае должны действовать как одна команда и просто побеждать в любом матче.