Александр Головин: "Стараюсь не нарушать правила дорожного движения - это несерьезно"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что старается не нарушать правила дорожного движения. Он также добавил, что девушки в России являются более красивыми по сравнению с француженками.

- Когда появилась первая машина, мне нравилось ездить, просто кататься, - сказал Головин, отвечая на вопросы женской сборной России. - Я люблю водить. Правила стараюсь не нарушать - это несерьезно, как мне кажется.

Где красивее девушки? Безусловно, в России. Если любую страну брать, а не только Францию, то в России самые красивые девушки.

В текущем сезоне Головин провел 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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