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Сегодня, 07:03

Лукеба и Густо впервые вызваны в сборную Франции. Они заменят травмированных Дисаси и Кунде

Ана Горшкова
Корреспондент
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В составе сборной Франции произошли изменения на октябрьские матчи.

Изначально защитник Аксель Дисаси был вызван в расположение команды на замену Дайоту Упамекано. Однако позже стало известно, что Кастелло Лукеба заменит Дисаси, так как у игрока было обнаружено повреждение. Лукеба впервые вызван в главную сборную Франции.

Сообщается, что у защитника «Челси» Дисаси выявили разрыв четырехглавой мышцы левого бедра.

Также Мало Густо, который впервые приглашен в главную команду, заменит в сборной Жюля Кунде.

В пятницу, 13 октября, сборная Франции сыграет с Нидерландами в отборочном турнире Евро-2024, а 17 октября состоится товарищеский матч с Шотландией.

Сборная Франции по футболу
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1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
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20.10 22:00
Гавр – Ланс
 - : -
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
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П
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Монако

 4
Жосуэ Казимир

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