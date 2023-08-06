«ПСЖ» просит у «Аль-Ахли» 80 миллионов евро за Верратти
«Аль-Ахли» не может договориться с «ПСЖ» по трансферу полузащитника парижан Марко Верратти, пишет журналист Маттео Моретто.
По данным источника, стороны не могут согласовать стоимость перехода. Парижане хотят получить за игрока не меньше 70 миллионов евро. «Аль-Ахли» готов дать только 30 миллионов евро. Из-за того, что переговоры затягиваются, футболист может остаться в «ПСЖ».
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Верратти подпишет с «Аль-Хилялем» трехлетний контракт.
В прошлом сезоне 30-летний итальянец провел за клуб 38 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Верратти играет за «ПСЖ» с 2012 года. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до 2026 года.
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13
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|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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18
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
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|21:45
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Страсбур – Лион
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