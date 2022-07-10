«ПСЖ» может подписать полузащитника «Ниццы» Тюрама

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом, сообщает L'Equipe.

По данным источника, парижане могут подписать 21-летнего француза этим летом. Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье знаком с футболистом по работе в «Ницце».

В сезоне-2021/22 Тюрам забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 41 матче за «Ниццу» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Кефрен Тюрам — сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама.