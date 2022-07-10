«ПСЖ» может подписать полузащитника «Ниццы» Тюрама
«ПСЖ» интересуется полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом, сообщает L'Equipe.
По данным источника, парижане могут подписать 21-летнего француза этим летом. Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье знаком с футболистом по работе в «Ницце».
В сезоне-2021/22 Тюрам забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 41 матче за «Ниццу» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
Кефрен Тюрам — сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама.
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16
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17
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18
|Тулуза
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19
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Анже – Нант
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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