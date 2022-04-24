Агент рассказал о реакции Головина на беспорядки на трибунах в матче с «Сент-Этьеном»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии футболиста после пиротехнического шоу болельщиков «Сент-Этьена» в прошедшем матче.

23 апреля монегаски обыграли «Сент-Этьен» (4:1). Матч прерывался во втором тайме из-за пиротехники.

«Вчера в очередной раз матч чемпионата Франции был прерван из пиротехнического шоу. Да, подобные беспорядки во Франции случаются довольно часто, но Александру абсолютно все равно на них. Саша же не маленький мальчик, чтобы такого бояться. Его волнует только его собственная игра и результат команды. Остальные вещи его просто не беспокоят. Он полностью сосредоточен на игре», — сказал Клюев «СЭ».

В матче с «Сенть-Этьеном» Головин вышел в составе «Монако» с первых минут и был заменен на 59-й минуте игры.