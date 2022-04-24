Почеттино о свисте в адрес Месси: «Сложно понять такие вещи, непонятная ситуация»

Почеттино высказался о свисте болельщиков в адрес Лионеля Месси

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о свисте болельщиков в адрес нападающего Лионеля Месси.

«Это невероятно. Сложно понять такие вещи, непонятная ситуация, учитывая величие Лео, а также то, что он дает футболу и продолжит давать», — цитирует Почеттино ESPN.

На протяжении всего сезона фанаты парижан освистывали 34-летнего игрока. Вчера, 23 апреля, футболист забил «Лансу» (1:1) дальним ударом. «ПСЖ» благодяря этой победе досрочно выиграл чемпионат Франции.