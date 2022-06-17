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Сегодня, 01:14

«Лилль» объявил об увольнении Гурвеннека

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Жослен Гурвеннек.
Фото Global Look Press

«Лилль» объявил об отстранении от работы главного тренера Жослена Гурвеннека. Он работал с командой с лета прошлого года.

«Лилль» хотел бы искренне поблагодарить Жослена Гурвеннека за его работу, приверженность делу и его профессионализм на протяжении всего сезона-2021/22, в котором в частности была победа в Суперкубке Франции и выход в 1/8 финала Лиги чемпионов", — говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что Гурвеннека заменит Паулу Фонсека, который согласился возглавить команду.

В прошедшем сезоне «Лилль» набрал 55 очков в 38 матчах и занял 10-е место в лиге 1.

Футбол
ФК Лилль
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Лилль – Ренн
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Лорьян – Труа
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