«Лилль» объявил об увольнении Гурвеннека

«Лилль» объявил об отстранении от работы главного тренера Жослена Гурвеннека. Он работал с командой с лета прошлого года.

«Лилль» хотел бы искренне поблагодарить Жослена Гурвеннека за его работу, приверженность делу и его профессионализм на протяжении всего сезона-2021/22, в котором в частности была победа в Суперкубке Франции и выход в 1/8 финала Лиги чемпионов", — говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что Гурвеннека заменит Паулу Фонсека, который согласился возглавить команду.

? Fin de la collaboration entre le LOSC et Jocelyn Gourvennec. — LOSC (@losclive) June 16, 2022

В прошедшем сезоне «Лилль» набрал 55 очков в 38 матчах и занял 10-е место в лиге 1.