Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Агент Погба начал предварительные переговоры с «ПСЖ»

23:07
Поль Погба. Фото Reuters
Поль Погба. Фото Reuters
Теги:

Полузащитник Поль Погба не захотел подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Агент французского футболиста Мино Райола начал предварительные переговоры с «ПСЖ» по поводу возможного трансфера, сообщает RMC Sport

Несколько дней назад Райола встречался в Ницце с президентом парижского гранда Нассером Аль-Хелаифи.

Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2022 года. Манкунианцы рассчитывают уговорить француза продлить трудовой договор, либо же продать его за 80 миллионов евро в летнее трансферное окно.

В 42 матчах сезона 2020/2021 Поль Погба забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Евро-2020, расписание матчей 19 июня: Германия — Португалия и другие игре
Очевидцы сообщают о хлопках и взрывах в районе Парка Горького в Москве — видео
Врач предостерегла от выдавливания прыщей в "треугольнике смерти"
Ялту затопило после рекордных ливней. Главное

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд