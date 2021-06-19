Агент Погба начал предварительные переговоры с «ПСЖ»

Полузащитник Поль Погба не захотел подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Агент французского футболиста Мино Райола начал предварительные переговоры с «ПСЖ» по поводу возможного трансфера, сообщает RMC Sport

Несколько дней назад Райола встречался в Ницце с президентом парижского гранда Нассером Аль-Хелаифи.

Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2022 года. Манкунианцы рассчитывают уговорить француза продлить трудовой договор, либо же продать его за 80 миллионов евро в летнее трансферное окно.

В 42 матчах сезона 2020/2021 Поль Погба забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.