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Агент назвал клубы, которые интересовались Вайналдумом

22:16
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Полузащитник Джоржиньо Вайналдум сменил «Ливерпуль» на «ПСЖ» на правах свободного агента. Его представитель Хамфри Нейман огласил весь список потенциальных клубов голландца.

«Конечно, «Ливерпуль» сделал попытку его сохранить. Все началось достаточно рано. В январе проявил интерес «Интер». Было предложение для Джини, но появились проблемы с выводом денег из Китая, поэтому «Интер» не смог профинансировать свои обещания.

Далее позвонил директор «Ювентуса». В то же время Леонардо из «ПСЖ» связался со мной. Мы знали, что Куман в «Барселоне» захочет привести Джорджиньо в клуб. На поздней стадии подключилась «Бавария», — приводит слова агента Goal со ссылкой на подкаст Here We Go.

10 июня «ПСЖ» объявил о переходе игрока сборной Нидерландов. Соглашение 30-летнего голландца с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

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