«ПСЖ» включился в борьбу за Гозенса

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» и сборной Германии Робину Гозенсу. На 26-летнего немца также претендует «Барселона», но парижане готовы перебить предложение каталонцев, сообщает Marca.

«Аталанта» намерена выручить за хавбека как минимум 35 миллионов евро.

Несколько недель назад бергамаски активировали опцию продления контракта с Гозенсом до 2023 года. В соглашении сумма отступных не предусмотрена.

В минувшем сезоне серии А Гозенс провел 32 игры и забил 11 голов.