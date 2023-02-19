В «ПСЖ» всерьез рассматривают вариант с возвращением Тухеля

Руководством «ПСЖ» всерьез рассматривают вариант с возвращением Томаса Тухеля на пост главного тренера, сообщает журналист Оливье Талларон.

49-летний немецкий специалист провел в «ПСЖ» два с половиной сезона. В этот срок команда дважды становилась чемпионом Франции, а также в единственный раз в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов, где проиграла мюнхенской «Баварии». Тухель был уволен в декабре 2020 года из-за разногласий со спортивным директором Леонардо.

После ухода из «ПСЖ» Тухель возглавил «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов спустя полгода после своего назначения. На старте нынешнего сезона тренера уволили из английского клуба, поэтому он до сих пор остается без работы.

Ранее сообщалось, что в руководстве парижан не все поддерживают идею повторного сотрудничества с немецким специалистом.