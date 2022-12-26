Агент Хакими рассказал о будущем игрока в «ПСЖ»
Алехандро Камано, агент защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, рассказал о будущем игрока в парижском клубе.
«Ашраф очень счастлив в «ПСЖ», он останется в клубе до июня 2026 года», — приводит слова агента Фабрицио Романо.
Также по информации источника, у 24-летнего игрока нет никаких переговоров с другими клубами о возможном переходе.
Марокканский футболист играет за «ПСЖ» с лета 2021 года. В текущем сезоне Хакими провел в составе команды 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Источник: Фабрицио Романо
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
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|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
6
|Монако
|15
|8
|3
|4
|29-21
|27
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|
20
|Анже
|15
|2
|2
|11
|15-34
|8
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|- : -
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2
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