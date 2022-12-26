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Сегодня, 13:09

Мбаппе требует у «ПСЖ» продать Неймара, подписать Кейна и назначить Зидана на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выставил три условия, при которых он останется в парижском клубе, сообщает OK Diario.

По данным источника, 24-летний игрок хочет, чтоб «ПСЖ» продал нападающего Неймара. Клуб пытался продать бразильца еще прошлым летом, чтобы угодить Мбаппе, однако не нашлось ни одного потенциального покупателя.

Еще два требования Мбаппе — это подписание нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, у которого истекает контракт с лондонским клубом летом 2024 года, и приглашение на пост главного тренера «ПСЖ» бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана.

Сообщается также, что если клуб не выполнит эти требования, то Мбаппе может уйти из «ПСЖ» либо следующим летом, либо по окончании контракта на правах свободного агента.

В прошлом году форвард пролил соглашение с клубом до лета 2025 года. В текущем сезоне он сыграл в составе команды 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 голевых передач.

Источник: OK Diario
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
11
3
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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