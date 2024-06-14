Экс-игрок «Краснодара» Тубич назвал топ-трансфером переход Сафонова в «ПСЖ»

Бывший футболист «Краснодара» Неманья Тубич в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Видел, что Сафонов перешел в «ПСЖ». Считаю, что это шаг вперед для Матвея, несмотря на то, что, наверное, он не будет основным вратарем. Не очень часто российские игроки переходят в топ-5 европейских чемпионатов. Считаю, это очень хороший трансфер как для Матвея, так и для «Краснодара». Для репутации клубу важно, что воспитанник академии переходит в такую команду. Это топ-трансфер!» — сказал Тубич «СЭ».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года. Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. Кроме того, 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.