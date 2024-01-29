«ПСЖ» дома упустил победу над «Брестом», выигрывая 2:0 после первого тайма
«ПСЖ» на своем поле сыграл вничью с «Брестом» в матче французской лиги 1 — 2:2.
Парижане вели со счетом 2:0 после первого тайма. На 38-й минуте забил Маркос Асенсио, а на 45-й отличился Рандаль Коло-Муани.
Во втором тайме ничью гостям принесли голы Махди Камары (55-я минута) и Матиаса Перейры Лажа (80-я).
У «ПСЖ» прервалась серия из 5 побед подряд во всех турнирах. С 44 очками команда Луиса Энрике продолжает лидировать в лиге 1.
«Брест» (35 очков) остается третьим в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|13
|5
|1
|46-16
|44
|
2
|Ницца
|19
|11
|5
|3
|20-11
|38
|
3
|Брест
|19
|10
|5
|4
|29-17
|35
|
4
|Монако
|19
|10
|4
|5
|36-27
|34
|
5
|Лилль
|19
|8
|8
|3
|24-14
|32
|
6
|Реймс
|19
|9
|3
|7
|25-24
|30
|
7
|Марсель
|19
|7
|8
|4
|28-21
|29
|
8
|Ланс
|19
|8
|5
|6
|23-19
|29
|
9
|Ренн
|19
|6
|7
|6
|28-24
|25
|
10
|Страсбур
|19
|6
|7
|6
|20-24
|25
|
11
|Гавр
|19
|5
|8
|6
|22-23
|23
|
12
|Монпелье
|19
|4
|8
|7
|19-23
|20
|
13
|Нант
|19
|5
|4
|10
|20-30
|19
|
14
|Тулуза
|19
|3
|8
|8
|16-25
|17
|
15
|Метц
|19
|4
|4
|11
|16-29
|16
|
16
|Лион
|19
|4
|4
|11
|19-33
|16
|
17
|Клермон Фут
|19
|3
|6
|10
|14-28
|15
|
18
|Лорьян
|19
|2
|7
|10
|24-41
|13
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.01
|23:00
|
Лион – Ренн
|2 : 3
|27.01
|19:00
|
Ницца – Метц
|1 : 0
|27.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|2 : 2
|28.01
|15:00
|
Монпелье – Лилль
|0 : 0
|28.01
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|1 : 1
|28.01
|17:00
|
Лорьян – Гавр
|3 : 3
|28.01
|17:00
|
Реймс – Нант
|0 : 0
|28.01
|19:05
|
Тулуза – Ланс
|0 : 2
|28.01
|22:45
|
ПСЖ – Брест
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|10
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|9
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|6
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|14
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Жонатан Гради
Ланс
|15
|1
|6
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