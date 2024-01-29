Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:40

«ПСЖ» дома упустил победу над «Брестом», выигрывая 2:0 после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«ПСЖ» — «Брест».
Фото AFP

«ПСЖ» на своем поле сыграл вничью с «Брестом» в матче французской лиги 1 — 2:2.

Парижане вели со счетом 2:0 после первого тайма. На 38-й минуте забил Маркос Асенсио, а на 45-й отличился Рандаль Коло-Муани.

Во втором тайме ничью гостям принесли голы Махди Камары (55-я минута) и Матиаса Перейры Лажа (80-я).

У «ПСЖ» прервалась серия из 5 побед подряд во всех турнирах. С 44 очками команда Луиса Энрике продолжает лидировать в лиге 1.

«Брест» (35 очков) остается третьим в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:2
Брест

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Читайте также
Бывший россиянин принес Румынии медаль чемпионата Европы
Медведев пятый раз проиграл в финале турнира «Большого шлема»
Military TV сообщил о страхе украинской ПВО перед российской ракетой Х-22
Российский военный рассказал о применении против ВСУ бомбометов РБУ-6000
При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое американских военных
ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени налоговой
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ланс» выиграл у «Тулузы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 13 5 1 46-16 44
2
 Ницца 19 11 5 3 20-11 38
3
 Брест 19 10 5 4 29-17 35
4
 Монако 19 10 4 5 36-27 34
5
 Лилль 19 8 8 3 24-14 32
6
 Реймс 19 9 3 7 25-24 30
7
 Марсель 19 7 8 4 28-21 29
8
 Ланс 19 8 5 6 23-19 29
9
 Ренн 19 6 7 6 28-24 25
10
 Страсбур 19 6 7 6 20-24 25
11
 Гавр 19 5 8 6 22-23 23
12
 Монпелье 19 4 8 7 19-23 20
13
 Нант 19 5 4 10 20-30 19
14
 Тулуза 19 3 8 8 16-25 17
15
 Метц 19 4 4 11 16-29 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 19 3 6 10 14-28 15
18
 Лорьян 19 2 7 10 24-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.01 23:00
Лион – Ренн
 2 : 3
27.01 19:00
Ницца – Метц
 1 : 0
27.01 23:00
Марсель – Монако
 2 : 2
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 0 : 0
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 1 : 1
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 3 : 3
28.01 17:00
Реймс – Нант
 0 : 0
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 0 : 2
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 2 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 10
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 9
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 6
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 14 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Жонатан Гради

Жонатан Гради

Ланс

 15 1 6
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости