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Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном». «СЭ» выяснил, почему так произошло

22:26
Александр Головин (слева). Фото Reuters
Александр Головин (слева). Фото Reuters
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Полузащитник Александр Головин не попал в заявку «Монако» на сегодняшний матч 19-го тура чемпионата Франции с «Ренном», хотя еще вчера был в списке футболистов, которые готовились к игре.

По данным «СЭ», его тест на коронавирус дал сомнительный результат.

В клубе решили не рисковать и оставили Головина вне команды.

Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Ренн

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Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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