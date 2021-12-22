Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном». «СЭ» выяснил, почему так произошло

Полузащитник Александр Головин не попал в заявку «Монако» на сегодняшний матч 19-го тура чемпионата Франции с «Ренном», хотя еще вчера был в списке футболистов, которые готовились к игре.

По данным «СЭ», его тест на коронавирус дал сомнительный результат.

В клубе решили не рисковать и оставили Головина вне команды.