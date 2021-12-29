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«Монако» может уволить Ковача

04:44
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Главный тренер Нико Ковач может покинуть «Монако» этой зимой. Однако решение может быть отложено до конца сезона.

По информации L'Equipe, причиной увольнения может стать отсутствие индивидуального прогресса специалиста в команде, а также все более отдаленные отношения между тренером и игроками.

В этом сезоне «Монако» набрал 29 очков в 19 матчах чемпионата Франции, а также с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, Ковач стал тренером «Монако» летом 2020 года. КЕго контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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