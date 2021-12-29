«Монако» может уволить Ковача

Главный тренер Нико Ковач может покинуть «Монако» этой зимой. Однако решение может быть отложено до конца сезона.

По информации L'Equipe, причиной увольнения может стать отсутствие индивидуального прогресса специалиста в команде, а также все более отдаленные отношения между тренером и игроками.

В этом сезоне «Монако» набрал 29 очков в 19 матчах чемпионата Франции, а также с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, Ковач стал тренером «Монако» летом 2020 года. КЕго контракт с клубом рассчитан до 2023 года.