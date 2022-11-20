Агент Головина рассказал, когда футболист вернется в расположение «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда футболист планирует вернуться в расположение клуба.

«Как Александр проводит время в паузу? Саша у себя дома. Проводит время с родителями, друзьями. 28-го числа должен быть уже в Монако», — сказал Клюев «СЭ».

28-летний хавбек в этом сезоне провел 14 матче в лиге 1, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.