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Сегодня, 13:15

Агент Головина рассказал, когда футболист вернется в расположение «Монако»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда футболист планирует вернуться в расположение клуба.

«Как Александр проводит время в паузу? Саша у себя дома. Проводит время с родителями, друзьями. 28-го числа должен быть уже в Монако», — сказал Клюев «СЭ».

28-летний хавбек в этом сезоне провел 14 матче в лиге 1, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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1
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2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
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 Труа 15 3 5 7 26-31 14
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