«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Лиона» Ауара
«Милан» интересуется полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром, сообщает Calciomercato.
По данным источника, агенты 24-летнего игрока игрока обратились в клуб серии А по поводу возможной сделки. Ауар готов покинуть «Лион» и может уйти бесплатно, когда летом истечет срок его контракта.
Ранее сообщалось, что французским игроков интересуются «Рома», «Ювентус» и «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Ауар провел шесть матчей за «Лион», в которых забил один гол. Портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Источник: Calciomercato
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