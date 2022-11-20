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Сегодня, 12:12

«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Лиона» Ауара

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Милан» интересуется полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром, сообщает Calciomercato.

По данным источника, агенты 24-летнего игрока игрока обратились в клуб серии А по поводу возможной сделки. Ауар готов покинуть «Лион» и может уйти бесплатно, когда летом истечет срок его контракта.

Ранее сообщалось, что французским игроков интересуются «Рома», «Ювентус» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Ауар провел шесть матчей за «Лион», в которых забил один гол. Портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: Calciomercato

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