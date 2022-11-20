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Сегодня, 23:26

«ПСЖ» хочет получить за Икарди 30 миллионов евро от «Галатасарая»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Галатасарай» планирует оставить в команде нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди после окончания аренды, сообщает Fanatik.

Однако французский клуб требует за игрока 30 миллионов евро. Данная сумма не устраивает турецкий клуба.

29-летний аргентинец перешел в «Галатарай» в сентябре 2022 года на правах аренды. Отмечается, что зарплата игрока составляет 6,75 миллиона евро в год, из которых 6 миллионов выплачивает «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Икарди провел за турецкий клуб пять матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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1.74

Обе забьют - да

17%

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Мауро Икарди
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Аяччо – Анже
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28.12 00:00
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Брест – Лион
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Клермон Фут – Лилль
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