«ПСЖ» хочет получить за Икарди 30 миллионов евро от «Галатасарая»

«Галатасарай» планирует оставить в команде нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди после окончания аренды, сообщает Fanatik.

Однако французский клуб требует за игрока 30 миллионов евро. Данная сумма не устраивает турецкий клуба.

29-летний аргентинец перешел в «Галатарай» в сентябре 2022 года на правах аренды. Отмечается, что зарплата игрока составляет 6,75 миллиона евро в год, из которых 6 миллионов выплачивает «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Икарди провел за турецкий клуб пять матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.