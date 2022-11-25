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Сегодня, 22:56

Агент Головина о признании россиянина игроком месяца: «Болельщики «Монако» очень тепло относятся к Саше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина прокомментировал «СЭ» новость о том, что болельщики выбрали россиянина лучшим футболистом команды в ноябре.

«Саша заслужил это своим отношением и работой на тренировках и играх. Он всегда выкладывается на максимум. Болельщики Монако очень тепло относятся к Саше. Они видят, что он всегда отдает все силы игре», — сказала Клюев «СЭ».

Головин получил 46 процентов голосов болельщиков в голосовании на официальном сайте «Монако».

В ноябре 26-летний футболист забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах.

Александр Головин. Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам ноября

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Головин признан лучшим игроком «Монако» по итогам ноября
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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28.12 00:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 00:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 00:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 00:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 00:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
28.12 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
28.12 00:00
Ницца – Ланс
 - : -
28.12 00:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
28.12 00:00
Реймс – Ренн
 - : -
28.12 00:00
Труа – Нант
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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