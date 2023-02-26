Агент Головина объяснил отсутствие игрока в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии игрока в стартовом составе монегасков на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».

«С Головиным все нормально. Было много игр подряд, поэтому тренер дал немного передохнуть Саше, Бен Йеддеру и Кайо Энрике», — сказал Клюев «СЭ».

Матч «Монако» — «Ницца» состоится сегодня, 26 февраля и начнется в 19.05. Головин остался в запасе монегасков на игру.