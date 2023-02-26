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Сегодня, 18:56

Агент Головина объяснил отсутствие игрока в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Reuters

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии игрока в стартовом составе монегасков на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».

«С Головиным все нормально. Было много игр подряд, поэтому тренер дал немного передохнуть Саше, Бен Йеддеру и Кайо Энрике», — сказал Клюев «СЭ».

Матч «Монако» — «Ницца» состоится сегодня, 26 февраля и начнется в 19.05. Головин остался в запасе монегасков на игру.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
0
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2
 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
4
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
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 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
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 Нант 25 6 10 9 25-30 28
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 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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24.02 23:00
Лилль – Брест
 2 : 1
25.02 19:00
Анже – Лион
 1 : 3
25.02 23:00
Монпелье – Ланс
 1 : 1
26.02 15:00
Лорьян – Осер
 0 : 1
26.02 17:00
Аяччо – Труа
 2 : 1
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 1 : 1
26.02 17:00
Нант – Ренн
 0 : 1
26.02 17:00
Реймс – Тулуза
 3 : 0
26.02 19:05
Монако – Ницца
 - : -
26.02 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 19 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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