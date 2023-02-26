Агент Головина объяснил отсутствие игрока в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии игрока в стартовом составе монегасков на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».
«С Головиным все нормально. Было много игр подряд, поэтому тренер дал немного передохнуть Саше, Бен Йеддеру и Кайо Энрике», — сказал Клюев «СЭ».
Матч «Монако» — «Ницца» состоится сегодня, 26 февраля и начнется в 19.05. Головин остался в запасе монегасков на игру.
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|28
|
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|25
|8
|3
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|27
|
15
|Страсбур
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|
16
|Осер
|25
|5
|6
|14
|22-48
|21
|
17
|Аяччо
|25
|6
|3
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|20-46
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|
18
|Брест
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|26-42
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|
19
|Труа
|25
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|7
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|24.02
|23:00
|
Лилль – Брест
|2 : 1
|25.02
|19:00
|
Анже – Лион
|1 : 3
|25.02
|23:00
|
Монпелье – Ланс
|1 : 1
|26.02
|15:00
|
Лорьян – Осер
|0 : 1
|26.02
|17:00
|
Аяччо – Труа
|2 : 1
|26.02
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|1 : 1
|26.02
|17:00
|
Нант – Ренн
|0 : 1
|26.02
|17:00
|
Реймс – Тулуза
|3 : 0
|26.02
|19:05
|
Монако – Ницца
|- : -
|26.02
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
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Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
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Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
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Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
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|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
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М`Бай Ньянг
Осер
|19
|2
|2
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Эммануэль Агбаду
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