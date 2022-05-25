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Агент Головина: «Не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ»

Агент Головина заявил, что полузащитник не вернется в Россию
Карен Саркисян
Корреспондент
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, возможно ли возвращение его клиента в Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ) в ближайшем будущем.

25-летний россиянин перешел во французский клуб из ЦСКА 27 июля 2018 года.

«Не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ, — приводит слова Клюева Metaratings.ru. — У нас были предложения от клубов из Испании и Англии. В «Монако» Головина все устраивает. А по поводу нового клуба я оставлю без комментариев».

В сезоне-2021/22 Головин забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач в 40 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-golovina-dazhe-ne-rassmatrivaem-variant-s-vozvrashcheniem-v-rpl-u-nas-byli-predlozheniya-iz-is-1274706/
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