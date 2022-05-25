Агент Головина: «Не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ»

Агент Головина заявил, что полузащитник не вернется в Россию

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, возможно ли возвращение его клиента в Тинькофф Российскую премьер-лигу (РПЛ) в ближайшем будущем.

25-летний россиянин перешел во французский клуб из ЦСКА 27 июля 2018 года.

«Не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ, — приводит слова Клюева Metaratings.ru. — У нас были предложения от клубов из Испании и Англии. В «Монако» Головина все устраивает. А по поводу нового клуба я оставлю без комментариев».