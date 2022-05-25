«ПСЖ» отстранил от работы тренера женской команды после обвинений в неподобающем поведении

Главный тренер женской команды «ПСЖ» Дидье Олле-Николь отстранен от работы после обвинений в неподобающем поведении по отношению к футболисткам, сообщает официальный сайт парижского клуба.

60-летний француз возглавляет женскую команду «ПСЖ» с 2021 года.

«Если обвинения и комментарии подтвердятся, это будет несовместимо со спортивными и человеческими ценностями «ПСЖ», — говорится в заявлении парижского клуба. — «ПСЖ» предельно серьезно относится к ситуации и намерен провести тщательное расследование. В целях защиты интересов всех вовлеченных сторон тренер женской команды был отправлен в отпуск до завершения расследования».

Парижский клуб является действующим чемпионом Франции.