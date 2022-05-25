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Сегодня, 10:29

«ПСЖ» отстранил от работы тренера женской команды после обвинений в неподобающем поведении

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер женской команды «ПСЖ» Дидье Олле-Николь отстранен от работы после обвинений в неподобающем поведении по отношению к футболисткам, сообщает официальный сайт парижского клуба.

60-летний француз возглавляет женскую команду «ПСЖ» с 2021 года.

«Если обвинения и комментарии подтвердятся, это будет несовместимо со спортивными и человеческими ценностями «ПСЖ», — говорится в заявлении парижского клуба. — «ПСЖ» предельно серьезно относится к ситуации и намерен провести тщательное расследование. В целях защиты интересов всех вовлеченных сторон тренер женской команды был отправлен в отпуск до завершения расследования».

Парижский клуб является действующим чемпионом Франции.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/football-feminin/content/communication-officielle-equipe-feminine-paris-saint-germain-2021-2022
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
10
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
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Лилль – Ренн
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21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
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 5 : 0
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Лион

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