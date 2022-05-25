«Реал» может отказаться от трансфера Тчуамени из «Монако»

Трансфер полузащитника «Монако» Орельяна Тчуамени в «Реал» может сорваться, сообщает RMC. Испанский клуб не готов платить 80 миллионов евро за переход игрока.

Ранее сообщалось, что стороны уже договорились о трансфере футболиста. «Реал» не спешит оформлять переход хавбека.

В нынешнем сезоне игрок забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.