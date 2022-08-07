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Сегодня, 22:15

Роналду начал матч «МЮ» на скамейке, Холанн стартовал в АПЛ с дубля, Оздоев дебютировал в Турции

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: тен Хаг — как ван Гал

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
07 авг, 16:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:2
Брайтон
Голы
Гросс, 30 (0:1), Гросс, 39 (0:2), Макаллистер, 68 (1:2)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр Мартинес Далот Шоу (Маласиа, 90) Бруну Фернандеш (Эланга, 90) Эриксен Фред (Криштиану Роналду, 53) Мактоминай (ван де Бек, 78) Рэшфорд Санчо (Гарначо, 90)
Брайтон
Санчес Уэбстер Данк Велтман Макаллистер Гросс Лаллана (Лемпти, 75) Марч (Колвилл, 90+1) Кайседо Троссар (Мвепу, 75) Уэлбек (Дениз Ундав, 90+5)
Предупреждения
Мактоминай 25’, Мартинес 45’, Магуайр 53’, Шоу 74’  -  Троссар 53’
Судьи
Тирни (Англия)

После первого матча вернувшегося в расположение «МЮ» Криштиану Роналду разразился скандал, так как португалец покинул стадион до окончания спарринга с «Райо Вальекано». Только сделал он это не один, поэтому Эрик тен Хаг взял португальца под защиту, добавив: «У нас лучший нападающий. Я рад, что он в команде».

Тем не менее португалец, осчастливив по прибытии на «Олд Траффорд» нескольких фанатов автографами, начал встречу с «Брайтоном» на скамейке запасных. И оттуда Криштиану с грустью наблюдал, как Бруну Фернандеш упустил убойный момент, а при выходе со своей половины поля «красные дьяволы» раз за разом становились жертвами агрессивного прессинга «чаек». Разминаться же Криштиану отправился еще до окончания первого тайма — сразу после второго гола Гросса.

Появился же португалец на поле на 53-й минуте, когда «МЮ» начал реально усиливать давление на ворота «Брайтона». Вылилось это в автогол Макаллистера, правомерность которого ВАР определял почти две минуты. Но на этом — все, так как Рэшфорд не забил с идеальной передачи Криша еще при счете 0:2. Хозяева вроде бы владели инициативой, однако ничем особенным соперника не удивили. А Роналду, как и в прошлом сезоне, не отметился результативными действиями, войдя в игру со скамейки.

Очевидно, что легкой жизни у тен Хага не предвидится. Многие уже проводят параллели с Луи ван Галом, который в 2014-м также начал работу с «МЮ» поражением в АПЛ. Ну а «Брайтон», который лишился своих лидеров — Биссума и Кукурельи, — можно поздравить: команда Грэма Поттера впервые в своей истории победила на «Олд Траффорд».

Криштиану Роналду.
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
07 авг, 18:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
Голы
Холанн, 36 (0:1), Холанн, 65 (0:2)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски (Ареола, 28) Джонсон Крессуэлл Зума Цоуфал Пабло Форнальс (Даунс, 90+2) Лансини (Скамакка, 57) Соучек Райс Антонио (Бенрама, 57) Боуэн (Ковентри, 90+2)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Рубен Диаш Аке Жоау Канселу Гюндоган (Бернарду Силва, 78) Эрнандес (Филлипс, 89) Де Брейне (Палмер, 89) Фоден (Махрез, 88) Холанн (Альварес, 78) Грилиш
Предупреждения
Жоау Канселу 45+3’
Судьи
Оливер (Англия)

В отличие от оступившегося на старте «Ливерпуля», действующий чемпион Англии набрал три очка в Лондоне. О доминировании «Сити» в первом тайме красноречиво свидетельствовал один факт: голкипер «горожан» Эдерсон сделал больше точных передач (16), чем любой полевой игрок «Вест Хэма». Материализовался же перевес гостей в реализованный Холанном пенальти, после чего АПЛ стала шестым турниром, где норвежец забил в своем дебютном матче.

В этот момент ворота «молотков» уже защищал Ареола, сменивший получившего травму Фабяньски. И француз попал снайперу под горячую руку, капитулировав второй раз, когда Де Брейне идеальным пасом среагировал на ускорение Холанна. Аналогично — с голевого дубля — карьеру в «Сити» 11 лет назад начинал в английском чемпионате лучший снайпер в истории клуба Серхио Агуэро. Теперь до рекорда аргентинца Холанну осталось 258 мячей, но кто сказал, что это невозможно?

Германия: Тедеско снова без победы

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
07 авг, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
1:1
РБ Лейпциг
Голы
Нкунку, 8 (0:1), Аамада, 31 (1:1)
Штутгарт
Мюллер Антон Вагноман Мавропанос Ито Эндо Силас (Каразор, 90) Аамада (Переа, 90+1) Калайджич (Чурлинов, 64) Тиагу Томаш (Мола, 76) Фюрих (Мийо, 77)
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн Раум Хальстенберг (Гвардиол, 85) Хенрикс Ольмо (Форсберг, 85) Кампль (Собослои, 59) Нкунку Андре Силва (Серлот, 85) Новоа (Симакан, 81)
Предупреждения
Силас 63’, Мола 90+5’  -  Серлот 86’
Судьи
Штилер (Германия)

Доменико Тедеско со дня на день получит в свое распоряжение провалившегося в «Челси» Вернера, а пока в «Лейпциге» результат в атаке обеспечивает Нкунку. Герой прошлого сезона уже в дебюте забил в Штутгарте, открывшись под тонкую передачу Дани Ольмо. Такое начало, впрочем, не успокоило тренера «быков», и Тедеско нарвался на желтую карточку, оспаривая опасный момент и возможное нарушение правил со стороны Силаса.

Тренер гостей словно чувствовал, что тучи сгущаются, и оказался прав — классный обводящий удар Ахамады помог «Штутгарту» восстановить равновесие. Этот счет так и сохранился до финального свистка, что явно не устроило «быков». После поражения в Суперкубке Германии они явно рассчитывали на большее и активнее провели концовку, однако снова остались без победы.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
07 авг, 18:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
3:1
Шальке-04
Голы
Килиан, 49 (1:0), Кайнц, 62 (2:0), Бюльтер, 76 (2:1), Любичич, 80 (3:1)
Кельн
Швебе Шмиц Хектор Килиан Шабо (Педерсен, 76) Любичич (Олесен, 85) Скири Кайнц (Майна, 76) Шиндлер (Адамян, 61) Тильманн Диц (Лемперле, 86)
Шальке-04
Шволов Ауэян Йосида Бруннер Каминьски Краус (Латца, 77) Саласар (Бюльтер, 58) Дрекслер Крал (Чалханоглу, 88) Мор (Флик, 78) Польтер (Теродде, 89)
Предупреждения
Бруннер 51’
Удаления
Дрекслер 35’
Судьи
Шредер (Германия)

Вернувшийся после годичной паузы в бундеслигу «Шальке» летом подписал двух экс-игроков «Спартака», которые играли за красно-белых под началом Тедеско. Однако только оформивший контракт с «кобальтовыми» Ларссон остался вне заявки на первый тур, а Кралу пришлось пахать за двоих. Причина в том, что в Кельне гости уже на 35-й минуте остались в меньшинстве из-за удаления Дракслера.

До перерыва «Шальке» продержался, но в начале второго тайма все-таки капитулировал в неоднозначной ситуации. Могло показаться, что перед своей голевой передачей Хектор упустил мяч за линию поля. Однако судья засчитал как этот, так и следующий гол, легитимность которого долго определяли в комнате ВАР. А стоило «Шальке» сократить отставание, как «Кельн» мгновенно отреагировал убившим интригу третьим голом.

Турция: Оздоев начал с поражения

Турция. Суперлига. 1-й тур
07 авг, 00:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Фатих Карагюмрюк
2:4
Аланьяспор

Магомед Оздоев провел первый матч в чемпионате Турции, попав в стартовый состав «Фатих Карагюмрюк». Очевидно, что после восьмого места в предыдущем турнире у базирующейся в одном из районов Стамбула команды серьезные амбиции. Отсюда приглашение на пост главного тренера Андреа Пирло, в распоряжении которого весьма крепкий состав.

В нем есть итальянцы Вивиано, Риччи, Бираски и экс-игрок «Милана» и «Ливерпуля» Борини, бывший футболист сборной Швеции Дурмаз, экс-футболисты ЦСКА Джанер Эркин и Муса. Однако премьера как Пирло, так и Оздоева получилась смазанной. Первый тайм был проигран в два мяча. Потом «Фатих» дважды сокращал отставание, но так и не спасся, пропустив в четвертый раз в компенсированное время.

Нидерланды: Шиманьски дебютировал с двух ассистов

«Витесс» — «Фейеноорд» — 2:5 (Монхоэф, 19. Фредриксен, 56 — Валемарк, 31. Данилу, 41, 66. Дилросун, 61. Гертрудиа, 69)

В прошлом сезоне в «Фейеноорде» зажигал арендованный у «Спартака» Тил, а сейчас заявку на звание нового кумира «Де Кайп» сделал перебравшийся в Роттердам из «Динамо» Шиманьски. Поляк отметил официальную премьеру в голландском чемпионате, организовав точными передачами два первых гола «Фейеноорда». В том числе и благодаря Шиманьски экс-форвард «Аякса» Данилу стал первым за 18 лет футболистом, который сделал дубль в день дебюта за команду из Роттердама.

Статистика дня

2 гола к третьей минуте матча с «Осером» забил «Лилль». В прошлый раз одна из команд так резво начинала матч чемпионата Франции в декабре 1993 года.

6 мячей забил в ворота «МЮ» полузащитник «Брайтона» Гросс.

13 баллов (7 голов и 6 передач) заработал с начала года полузащитник «Лестера» Мэддисон. Это второй результат в АПЛ для английских игроков после форварда «Тоттенхэма» Кейна.

Криштиану Роналду
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Витесс
ФК Кельн
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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