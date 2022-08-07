Роналду начал матч «МЮ» на скамейке, Холанн стартовал в АПЛ с дубля, Оздоев дебютировал в Турции

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: тен Хаг — как ван Гал

После первого матча вернувшегося в расположение «МЮ» Криштиану Роналду разразился скандал, так как португалец покинул стадион до окончания спарринга с «Райо Вальекано». Только сделал он это не один, поэтому Эрик тен Хаг взял португальца под защиту, добавив: «У нас лучший нападающий. Я рад, что он в команде».

Тем не менее португалец, осчастливив по прибытии на «Олд Траффорд» нескольких фанатов автографами, начал встречу с «Брайтоном» на скамейке запасных. И оттуда Криштиану с грустью наблюдал, как Бруну Фернандеш упустил убойный момент, а при выходе со своей половины поля «красные дьяволы» раз за разом становились жертвами агрессивного прессинга «чаек». Разминаться же Криштиану отправился еще до окончания первого тайма — сразу после второго гола Гросса.

Появился же португалец на поле на 53-й минуте, когда «МЮ» начал реально усиливать давление на ворота «Брайтона». Вылилось это в автогол Макаллистера, правомерность которого ВАР определял почти две минуты. Но на этом — все, так как Рэшфорд не забил с идеальной передачи Криша еще при счете 0:2. Хозяева вроде бы владели инициативой, однако ничем особенным соперника не удивили. А Роналду, как и в прошлом сезоне, не отметился результативными действиями, войдя в игру со скамейки.

Очевидно, что легкой жизни у тен Хага не предвидится. Многие уже проводят параллели с Луи ван Галом, который в 2014-м также начал работу с «МЮ» поражением в АПЛ. Ну а «Брайтон», который лишился своих лидеров — Биссума и Кукурельи, — можно поздравить: команда Грэма Поттера впервые в своей истории победила на «Олд Траффорд».

В отличие от оступившегося на старте «Ливерпуля», действующий чемпион Англии набрал три очка в Лондоне. О доминировании «Сити» в первом тайме красноречиво свидетельствовал один факт: голкипер «горожан» Эдерсон сделал больше точных передач (16), чем любой полевой игрок «Вест Хэма». Материализовался же перевес гостей в реализованный Холанном пенальти, после чего АПЛ стала шестым турниром, где норвежец забил в своем дебютном матче.

В этот момент ворота «молотков» уже защищал Ареола, сменивший получившего травму Фабяньски. И француз попал снайперу под горячую руку, капитулировав второй раз, когда Де Брейне идеальным пасом среагировал на ускорение Холанна. Аналогично — с голевого дубля — карьеру в «Сити» 11 лет назад начинал в английском чемпионате лучший снайпер в истории клуба Серхио Агуэро. Теперь до рекорда аргентинца Холанну осталось 258 мячей, но кто сказал, что это невозможно?

Германия: Тедеско снова без победы

Доменико Тедеско со дня на день получит в свое распоряжение провалившегося в «Челси» Вернера, а пока в «Лейпциге» результат в атаке обеспечивает Нкунку. Герой прошлого сезона уже в дебюте забил в Штутгарте, открывшись под тонкую передачу Дани Ольмо. Такое начало, впрочем, не успокоило тренера «быков», и Тедеско нарвался на желтую карточку, оспаривая опасный момент и возможное нарушение правил со стороны Силаса.

Тренер гостей словно чувствовал, что тучи сгущаются, и оказался прав — классный обводящий удар Ахамады помог «Штутгарту» восстановить равновесие. Этот счет так и сохранился до финального свистка, что явно не устроило «быков». После поражения в Суперкубке Германии они явно рассчитывали на большее и активнее провели концовку, однако снова остались без победы.

Вернувшийся после годичной паузы в бундеслигу «Шальке» летом подписал двух экс-игроков «Спартака», которые играли за красно-белых под началом Тедеско. Однако только оформивший контракт с «кобальтовыми» Ларссон остался вне заявки на первый тур, а Кралу пришлось пахать за двоих. Причина в том, что в Кельне гости уже на 35-й минуте остались в меньшинстве из-за удаления Дракслера.

До перерыва «Шальке» продержался, но в начале второго тайма все-таки капитулировал в неоднозначной ситуации. Могло показаться, что перед своей голевой передачей Хектор упустил мяч за линию поля. Однако судья засчитал как этот, так и следующий гол, легитимность которого долго определяли в комнате ВАР. А стоило «Шальке» сократить отставание, как «Кельн» мгновенно отреагировал убившим интригу третьим голом.

Турция: Оздоев начал с поражения

Магомед Оздоев провел первый матч в чемпионате Турции, попав в стартовый состав «Фатих Карагюмрюк». Очевидно, что после восьмого места в предыдущем турнире у базирующейся в одном из районов Стамбула команды серьезные амбиции. Отсюда приглашение на пост главного тренера Андреа Пирло, в распоряжении которого весьма крепкий состав.

В нем есть итальянцы Вивиано, Риччи, Бираски и экс-игрок «Милана» и «Ливерпуля» Борини, бывший футболист сборной Швеции Дурмаз, экс-футболисты ЦСКА Джанер Эркин и Муса. Однако премьера как Пирло, так и Оздоева получилась смазанной. Первый тайм был проигран в два мяча. Потом «Фатих» дважды сокращал отставание, но так и не спасся, пропустив в четвертый раз в компенсированное время.

Нидерланды: Шиманьски дебютировал с двух ассистов

«Витесс» — «Фейеноорд» — 2:5 (Монхоэф, 19. Фредриксен, 56 — Валемарк, 31. Данилу, 41, 66. Дилросун, 61. Гертрудиа, 69)

В прошлом сезоне в «Фейеноорде» зажигал арендованный у «Спартака» Тил, а сейчас заявку на звание нового кумира «Де Кайп» сделал перебравшийся в Роттердам из «Динамо» Шиманьски. Поляк отметил официальную премьеру в голландском чемпионате, организовав точными передачами два первых гола «Фейеноорда». В том числе и благодаря Шиманьски экс-форвард «Аякса» Данилу стал первым за 18 лет футболистом, который сделал дубль в день дебюта за команду из Роттердама.

Статистика дня

2 гола к третьей минуте матча с «Осером» забил «Лилль». В прошлый раз одна из команд так резво начинала матч чемпионата Франции в декабре 1993 года.

6 мячей забил в ворота «МЮ» полузащитник «Брайтона» Гросс.

13 баллов (7 голов и 6 передач) заработал с начала года полузащитник «Лестера» Мэддисон. Это второй результат в АПЛ для английских игроков после форварда «Тоттенхэма» Кейна.