Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:29

Непомнящий: «Интересно, как Слуцкий адаптируется в Азии»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о том, что экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий возглавит клуб из Азии.

«Это очередной вызов для Леонида. Это интересная работа. Есть серьезное отличие Европы и Азии. Китай тоже своеобразная страна. Интересно, как Леня адаптируется», — приводит слова Непомнящего «СДЗД».

В СМИ появились слухи о том, что Слуцкий может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа». Последним клубом для специалиста является «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.

Источник: Спорт день за днем
Валерий Непомнящий
Леонид Слуцкий
0
Читайте также
Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных
Туктамышева могла установить абсолютный рекорд в Челябинске. Кто и как вошел в историю чемпионатов России
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Холанн — лучший игрок 2023 года по версии The Guardian, Месси — 10-й

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости