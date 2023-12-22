Канчельскис подпишет контракт с «Мурас Юнайтед» по схеме 1+1

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в ближайшее время подпишет контракт с кыргызстанским клубом «Мурас Юнайтед» по схеме 1+1.

«Мурас Юнайтед» в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате Киргизии, набрав 42 очка.

Андрей Канчельскис выступал за киевское «Динамо», «Шахтер», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Аль-Хиляль», «Сатурн» и «Крылья Советов».