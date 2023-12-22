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Сегодня, 23:05

Канчельскис подпишет контракт с «Мурас Юнайтед» по схеме 1+1

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в ближайшее время подпишет контракт с кыргызстанским клубом «Мурас Юнайтед» по схеме 1+1.

«Мурас Юнайтед» в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате Киргизии, набрав 42 очка.

Андрей Канчельскис выступал за киевское «Динамо», «Шахтер», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Аль-Хиляль», «Сатурн» и «Крылья Советов».

Источник: https://sport24.ru/football/news-606529-kanchelskis-podpishet-kontrakt-s-muras-yunayted-po-skheme-11
Андрей Канчельскис
Футбол
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