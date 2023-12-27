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Непомнящий: «Поехать в Китай — не значит завершить карьеру. Уверен, у Слуцкого были предложения в России»

Непомнящий оценил назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Валерий Непомнящий в комменатрии для «СЭ» оценил назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба.

«Сейчас везде работать тяжело, и в Китае у Слуцкого тоже будут трудности. Но «Шанхай Шэньхуа» — один из ведущих клубов страны, у них хорошая инфраструктура, все профессионально. Это облегчит адаптацию. Надеюсь, у Леонида все там будет нормально. Для меня было интересно работать в Китае. Никак не согласен с тем, что это завершение карьеры. Уверен, у Слуцкого были предложения и в России», — сказал Непомнящий «СЭ».

После 30 туров «Шаньхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка).

Последним клубом для Слуцкого являлся «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.

Валерий Непомнящий
Леонид Слуцкий
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