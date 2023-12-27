В «Шанхай Шэньхуа» рассказали об ожиданиях от работы Слуцкого

В «Шанхай Шэньхуа» надеются, что новый главный тренер Леонид Слуцкий сможет привить команде подходящий стиль игры и поможет развиваться молодым футболистам.

С 1 января 2024 года россиянин возглавит «Шанхай Шэньхуа».

«Мы надеемся, что он познакомится с командой как можно скорее и выработает игровой стиль, подходящий для «Шэньхуа». Мы с нетерпением ждем, когда еще больше молодых игроков добьются дальнейшего прогресса с его помощью и совместной работой», — отмечается в заявлении команды.

В клубе отметили, что Слуцкий практикует открытый и сбалансированный атакующий футбол и хорошо умеет исследовать и развивать молодых игроков.

После 30 туров «Шаньхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка).