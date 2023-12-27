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Сегодня, 11:55

Губерниев: «Верю, что через пару лет Слуцкий сможет вернуться в Россию. Ему надо вспомнить, что он неплохой тренер»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» оценил назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Китай — это прекрасный выбор. Это спортивная страна, может быть, футбол не такой сильный. Слуцкий действующий тренер, пусть работает, а потом вернется в Россию и возглавит приличный клуб. «Шанхай Шэньхуа» — это новый и интересный вызов для Слуцкого. Я верю, что через пару лет он с новыми силами сможет вернуться в Россию. Ему надо вспомнить, что он тренер, и тренер неплохой», — сказал Губернив «СЭ».

После 30 туров «Шанхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая с 52 очками. Победителем турнира стал «Шанхай Порт» (63 очка).

Последним клубом для Слуцкого являлся «Рубин». Наставник покинул казанскую команду в ноябре 2022 года.

Дмитрий Губерниев
Леонид Слуцкий
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