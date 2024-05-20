Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:00

Булыкин пожелал Миранчуку успеха в финале Лиги Европы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем финале Лиги Европы между командой из Леверкузена и «Аталантой».

«Наверное, взять трофей Лиги Европы больше пожелаю «Байеру», так как я играл в этой команде, и сейчас клубом руководят мои друзья. Желаю им взять требл в этом сезоне. И отдельно рад за Алонсо. Но если Алексей Миранчук выйдет и забьет, то не буду расстраиваться. Все-таки он — единственный российский игрок, который играет в финале еврокубков. Больше симпатий на стороне «Байера», но и Миранчуку желаю хорошо сыграть.

Все решится в одном матче. Как правило, в таких играх нет преимуществ ни у одной из команд. Здесь нужен определенный настрой и доля везения. Ожидаю счет 2:1 или 3:2 и, собственно, победу подопечных Хаби Алонсо. «Байер» не проигрывает уже на протяжении 51 матча. В XXI веке такую результативность тяжело представить. Ладно, если этот рекорд показал условный «Реал Мадрид». Но в этом плане «Байер» заслуживает уважения. Можно считать это современным чудом», — сказал Булыкин в интервью изданию ODDS.ru.

Финал Лиги Европы «Байер» — «Аталанта» пройдет 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Начало — в 22.00 (мск).

Источник: ODDS.ru
0
Читайте также
Фанаты растрогали Загитову в день рождения
Биография Кевина де Брейне: от жизни в приемной семье до звезды АПЛ
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Жуткое унижение Казахстана, Канада без потерь и звездное усиление у чехов. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 19 мая
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков: «Ухожу из «Урарту». Сезон закончится, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости