Стал известен расклад голосования и отрыв Месси при выборе лучшего игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) по итогам голосования признала Лионеля Месси лучшим футболистом 2022 года. Аргентинец набрал 52 очка. Таким образом, его отрыв от ближайшего преследователя — 8 очков.

Второе место занял форвард сборной Франции Килиан Мбаппе (44), третий — его товарищ по национальной команде Карим Бензема (34).

35-летний Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. За семь матчей на мировом первенстве нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Результаты голосования за звание футболиста года по версии ФИФА:

1. Лионель Месси — 52 очка

2. Килиан Мбаппе — 44

3. Карим Бензема — 34

4. Лука Модрич — 28

5. Эрлинг Хааланд — 24

6. Садио Мане — 19

7. Хулиан Альварес — 17

8. Ашраф Хакими — 15

9. Неймар — 13

10. Кевин де Брюйне — 10

11. Винисиус Жуниор — 10

12. Роберт Левандовский — 7

13. Джуд Беллингем — 3

14. Мохамед Салах — 2