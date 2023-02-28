Месси включил Мбаппе и Бензема в тройку лучших игроков года

Стало известно, кого считает лучшим игроком мира Лионель Месси. В голосовании ФИФА аргентинец поставил на первое место форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

Второе место Месси отдал форварду «ПСЖ» и сборной Франции Килиану Мбаппе, третье — нападающему французов и «Реала» Кариму Бензема.

Лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА был признан Месси. В список топ-3 номинантов на данную премию также вошли Килиан Мбаппе, и Карим Бензема.