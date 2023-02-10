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Сегодня, 10:51

Главный тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Роналду достиг гармонии с партнерами»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду против «Аль-Вахды» (4:0).

В прошедшей матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии португальский форвард оформил покер.

«Роналду отлично вписался в команду и достиг гармонии с партнерами. Прошло некоторое время, и игроки «Аль-Насра» поняли, чего Роналду хочет, и когда он забьет. Думаю, это был хороший вечер для Криштиану, ведь он забил четыре мяча», — приводит слова Гарсии Arriyadiyah.

38-летний Роналду провел за «Аль-Наср» 4 встрече во всех турнирах и забил 5 голов.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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