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Сегодня, 13:04

Феликс — о ЧМ-2022: «Это ненормально видеть Роналду на скамейке запасных»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс прокомментировал замену португальского форварда Криштиану Роналду в матче 1/8 финала ЧМ-2022 Катаре со Швейцарией (6:1).

«Мы были немного удивлены этому, потому что это ненормально видеть Криштиану на скамейке запасных, но таково было решение тренера, именно он решил так поступить. Криштиану воспринял это нормально, потому что мы были единой командой. Его реакция положительно подействовала на всех нас, вселила в нас уверенность. Он был очень добр к нам и помогал нам во всем. Думаю, он продолжит играть за сборную, возможно, выступит на чемпионате Европы 2024 года, но вы должны спросить его об этом», — приводит слова Феликса AS.

Сборная Португалии на чемпионате мира-2022 в Катаре вылетела на стадии 1/4 финала турнира, уступив Марокко (0:1).

Жоау Феликс
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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