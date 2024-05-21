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Колосков заявил, что руководство ФИФА пренебрегает накопленным опытом

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Почетный член ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что нынешнее руководство организации нередко пренебрегает историей и накопленным опытом. 21 мая исполняется 120 лет со дня основания ФИФА.

«120 лет — это знаменательная дата. Я помню, столетие отмечалось очень широко. Был огромный зал, концерты, в следующие юбилеи уже никаких праздников не было. За 120 лет ФИФА стала крупнейшей международной федерацией за счет популярности футбола, но и организация многое сделала для его развития и популяризации. В первую очередь ФИФА помогает финансово. Она оказывает помощь федерациям с уставным капиталом и каждый год выделяет безвозмездно определенную сумму. Также федерация финансирует и разрабатывает большое количество программ развития», — сказал Колосков ТАСС.

Россиянин стал вице-президентом ФИФА в 1980 году и занимал этот пост на протяжении 16 лет. Он также входил в состав исполкома организации с 1996 по 1998 год и с 2000 по 2009 год.

Источник: ТАСС
РПЛ
Вячеслав Колосков
ФИФА
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