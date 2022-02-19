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Сегодня, 22:25

Чалов — в старте «Базеля» на матч с «Лозанной»

Чалов попал в стартовый состав «Базеля» на матч с «Лозанной»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Базеля» Федор Чалов попал в стартовый состав швейцарской команды на матч 22-го тура чемпионата Швейцарии с «Лозанной».

Встреча состоится сегодня, 19 февраля. Игра начнется в 22.30 по московскому времени.

Отметим, что 23-летний россиянин выйдет в старте «Базеля» третий раз подряд.

Ранее нападающий сыграл против «Сьона» (3:3) и «Янг Бойз» (1:3), но не отметился результативными действиями.

Напомним, что Чалов принадлежит ЦСКА. Он будет выступать за швейцарцев до конца нынешнего сезона.

Источник: https://twitter.com/FC_Basel_en/status/1495106861355388931

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