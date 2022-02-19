Чалов попал в стартовый состав «Базеля» на матч с «Лозанной»

Нападающий «Базеля» Федор Чалов попал в стартовый состав швейцарской команды на матч 22-го тура чемпионата Швейцарии с «Лозанной».

Встреча состоится сегодня, 19 февраля. Игра начнется в 22.30 по московскому времени.

Отметим, что 23-летний россиянин выйдет в старте «Базеля» третий раз подряд.

Ранее нападающий сыграл против «Сьона» (3:3) и «Янг Бойз» (1:3), но не отметился результативными действиями.

Напомним, что Чалов принадлежит ЦСКА. Он будет выступать за швейцарцев до конца нынешнего сезона.