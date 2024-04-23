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Сегодня, 23:10

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Айн», но не смог выйти в финал азиатской Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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«Аль-Хиляль» дома победил «Аль-Айн» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов — 2:1.

У хозяев голы забивали Рубен Невеш и Салем Аль-Давсари. У гостей отличился Эрик.

Первая игра завершилась победой клуба из ОАЭ со счетом 4:2. Таким образом «Аль-Айн» победил с общим счетом 5:4 и вышел в финал азиатской Лиги чемпионов.

В другом полуфинале «Ульсан Хендэ» в первом матче выиграл у «Иокогама Ф. Маринос» со счетом — 1:0.

Первый матч финала азиатской Лиги чемпионов состоится 11 мая, ответная игра — 25-го числа.

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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