Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «Я мечтаю работать в топ-чемпионате»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о своих амбициях.

«Приоритет — чтобы наш владелец купил заграничный клуб. И я бы тогда пошел за ним. Это идеальный вариант. Понятно, что я мечтаю работать в топ-чемпионате, для этого все делаю. Каждый футболист и каждый тренер ставят самые высокие задачи», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Также он отметил, что «Арис» достоен занять первое место в чемпионате по итогам сезона.

«Если «Арис» не станет первым, будет ли это трагедией? Для меня большая трагедия, зная, сколько мы прикладываем усилий. Мы достойны победы, но должны быть все кадры в топ-кондициях, нужна и некоторая удача. В команде мы решили, что надо чуть отпустить ситуацию. Не думать о результатах других команд», — добавил тренер.

Шпилевский возглавляет «Арис» с 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством стала победителем кипрского чемпионата. Прошлым летом белорусский тренер продлил контракт с кипрским клубом до 2026 года.